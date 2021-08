Agrigento, più vaccini agli studenti e nei luoghi della movida

Settembre alle porte ci si deve preparare per ripartire con la scuola in presenza, ma occorre accelerare con le procedure di vaccinazione per gli studenti e, quanti tra personale Ata e docenti ancora non si sono vaccinati.

Ancora basso il numero delle vaccinazioni in provincia e dopo la circolare della Prefettura di Agrigento, il Sindaco della Città dei Templi, Franco Miccichè ha incontrato il direttore del Distretto Sanitario di Agrigento, Ercole Marchica, i dirigenti scolastici, i medici di base e i pediatri. L’obiettivo è quello di creare delle corsie preferenziali senza prenotazione da attivare negli hub vaccinali, affinchè si possa raggiungere il 60% di immunizzati entro l’inizio del nuovo anno scolastico.

“Dopo l’esperimento di Giardina Gallotti, ben riuscito, dove abbiamo vaccinato tutta la popolazione, è nostro interesse vaccinare tutta la popolazione scolastica in modo da ripartire in totale sicurezza”, dichiara il Sindaco Miccichè.

Fra le ipotesi anche quello di creare, grazie alla disponibilità del Comune, una postazione vaccinale durante i weekend, dalle 20 sino alla mezzanotte, nei luoghi della movida agrigentina (allo studio una sede a Porta di Ponte), istituire un camper itinerante per arrivare con facilità nelle viuzze del centro storico dove risiedono molti anziani, ed utilizzare, al bisogno, proprio le sedi scolastiche per raggiungere le periferie come fatto, con successo, nel quartiere di Giardina Gallotti.

https://youtu.be/fa3fq_BW2E8 Le interviste

Il vertice all’hub di Agrigento è stato preceduto da un’altra riunione del comitato tecnico permanente per il comune di Porto Empedocle, presso la sede del Distretto Sanitario di Base al viale della Vittoria. Anche qui, in cooperazione con il sindaco empedoclino, Ida Carmina, sono state definite diverse azioni congiunte dopo la recente attivazione di un punto straordinario vaccinale presso il poliambulatorio del comune marinaro. Ancora alla presenza dei rappresentanti del medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sono state individuate diverse linee d’attività per innalzare il target degli immunizzati in linea con quanto previsto dall’ordinanza contingibile ed urgente del presidente della Regione Siciliana dello scorso 23 agosto.

Gli incontri presso le sedi distrettuali di tutta la provincia agrigentina proseguiranno con costanza nei prossimi giorni secondo una precisa programmazione voluta dalla direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento.