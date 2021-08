Cadavere di 76enne in mare a Ortigia: Procura apre inchiesta

Il cadavere di un uomo di 76 anni e’ stato trovato senza vita nelle acque del Porto piccolo di Siracusa, alle porte di Ortigia, il centro storico della citta‘. Ad accorgersene stamane e’ stato un passante che ha chiesto l’intervento dei soccorsi ma quando sono arrivati per il pensionato non c’e’ stato nulla da fare.

Gli agenti della Squadra mobile hanno avviato le indagini e secondo una prima ricostruzione, il 76enne, che soffriva di una grave patologia, dopo essere caduto in acqua non sarebbe stato in grado di risalire. Da verificare in che modo sia finito in mare, se spinto o se abbia perso l’equilibrio. La Procura ha disposto l’ispezione cadaverica per sciogliere i dubbi sulle cause del decesso.