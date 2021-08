Campobello di Licata, vandalizzata la Villa Martiri di Modena: indagini in corso

Vandalizzata la Villa Martiri di Modena a Campobello di Licata. Qualcuno, qualche sera fa, ha cosparso dell’olio usato sulle panchine e lungo il viale della villetta che la sera raduna molti giovani.

“Assurdo! Non siete cittadini ma Bestie“. Questo il commento del sindaco Giovanni Picone. Non meritate nessun rispetto. Se qualcuno ha visto vi chiedo di farci sapere. Se si va avanti così altro che salvaguardia del bene comune, sarà tutto distrutto.Ognuno di noi deve fare la sua parte ed aiutarci a vicenda. Campobello non può essere distrutta da quattro balordi, maleducati e la peggiore feccia che possa esistere“, ha continuato il primo cittadino pubblicando il video sui social e mostrando a tutta la comunità in che stato si trovava la villa.

Ad occuparsi delle indagini la Polizia municipale e i Carabinieri della locale stazione che stanno cercando di risalire all’autore o agli autori prendendo visione delle immagini di videosorveglianza.

“Grazie al senso civico di Antonio e Salvatore Falsone, Carmelo Gammacurta e Gaetano Biondo, per aver effettuato un primo intervento di lavaggio. Grazie di cuore a nome mio e della cittadinanza per la vostra disponibilità”, ha concluso il sindaco Picone.