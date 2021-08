Elezioni a Montevago, ufficiale la candidatura a sindaco di Calogero Impastato

Al via la campagna elettorale per le prossime amministrative che si svolgeranno il 10 e 11 ottobre anche nel Comune di Montevago.

Riscende in campo Calogero Impastato con la lista civica “Ripartiamo insieme”, sindaco lo è stato già due volte nel 2001 e nel 2011, che sfiderà l’attuale prima cittadina Margherita La Rocca Ruvolo.

“Ho deciso di candidarmi a Sindaco di Montevago. Devo confidarvi che il motore trainante di questa mia scelta è stato quello di ridare una speranza di futuro a chi vuole continuare a vivere nella nostra Montevago”, scrive il candidato Impastato sul suo profilo facebook. Mi riferisco principalmente ai nostri giovani che in questi 5 anni hanno visto sfuggire davanti i propri occhi tante occasioni di lavoro nel proprio paese, purtroppo sottratte da una politica incomprensibile adottata da questo Sindaco.Sono state tante le persone e le forze politiche che mi hanno chiesto di scendere in campo per portare avanti questo impegno e ridare serenità e buone prospettive alla nostra gente di Montevago. Non potevo che rispondere presente a questo appello che adesso rigiro a voi: Montevaghesi… RIPARTIAMO INSIEME”.