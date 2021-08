Ma i bagni pubblici a Naro esistono?

Di seguito un intervento di Lillo Licata consigliere comunale d’opposizione a Naro:

Sono le 22.30 e mi trovo con parte della mia famiglia da alcuni giorni a Rovereto nel Trentino AltoAdige (Purtroppo non in villeggiatura),ricevo una telefonata dal Proff. Ragusa della farmacia San Caloiru Picciulu (insolita, visto l’orario ) e mi racconta un fatto perlomeno curioso che sicuramente va’ approfondito. Mi dice che oggi Naro ha visto la presenza di tanti visitatori e questo grazie al doppio evento dei: BORGHI dei TESORI FEST e “PittaNaro” bellissime iniziative sicuramente da ripetere, possibilmente in maniera costante. All’una e venti minuti con saracinesca semiabbassata si presenta una Signora con la propria figlioletta a chiedergli una “gentilezza” che non era quella di avere un farmaco ma semplicemente quella di usufruire di un GABINETTO, ovviamente il nostro ormai compaesano non si è tirato indietro e la stessa cortesia l’ha fatta già che c’era agli altri turisti. Nasce spontanea farsi una domanda, ma i GABINETTI PUBBLICI A NARO ESISTONO?

La nostra Naro è di fatto un paese diverso dagli altri, un paese che ha tutti i requisiti per fare davvero turismo, questo perché abbiamo avuto la fortuna di avere ereditato dei patrimoni di inestimabili valori che provengono da centinaia se non da migliaia di anni di storia. Noi dal nostro canto invece non sappiamo neanche fare trovare dei semplici GABINETTI ai tanti visitatori che ci vengono a trovare. Con spirito costruttivo dico, ma davvero vogliamo fare turismo in questa maniera??? e mai possibile che ancora nel 2021 a S.Agostino dietro la chiesa ci deve essere un vergognoso GABINETTO all’aperto mentre quello ufficialmente preposto deve rimanere chiuso?

Un grande giornalista, Enzo Biagi diceva che la civiltà di un popolo si riconosce proprio dai GABINETTI PUBBLICI! la mia vuole essere una critica a me stesso, essendo CONSIGLIERE COMUNALE e come qualcuno mi ha fatto notare un consigliere comunale non può limitarsi a pubblicare un “post” e finisce lì, ed è per questo motivo che non appena mi sarà possibile ,presenterò ufficialmente all’amministrazione comunale un’interrogazione per conoscere dettagliatamente la situazione dei bagni pubblici della nostra città. Viva la nostra bella NARO, facciamo con spirito costruttivo ognuno di noi la nostra parte. Tanti ci stanno credendo, crediamoci anche noi!