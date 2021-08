Rubano borsa in un locale di San Leone, denunciati

Rubano una borsa ad una studentessa di ventuno anni ma vengono immortalati dalle telecamere di sicurezza. I carabinieri della stazione di Villaseta, dopo averli identificato, hanno proceduto alla denuncia a piede libero di due agrigentini – entrambi 22enni – per il reato di furto in concorso. L’episodio è avvenuto lo scorso 24 agosto nel locale “La Perla”, sul lungomare di San Leone.

La ragazza si è presentata dai carabinieri denunciando il furto della borsa con all’interno il portafoglio, documenti personali e il telefono cellulare. I due soggetti, approfittando di un momento di distrazione della ragazza, si impossessavano della borsa allontanandosi poi frettolosamente dal locale. A carico dei due ragazzi, in data 27 agosto, è stata depositata informativa di reato presso la Procura della Repubblica di Agrigento, che valuterà le rispettive responsabilità in relazione all’ipotesi di furto aggravato in concorso. Le indagini proseguono per la ricerca della refurtiva.