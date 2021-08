Ufficio regionale scolastico: “Avvio complesso ma 88% personale ha almeno prima dose”

“Stiamo cercando di supportare le scuole in questo avvio che è complesso. Rispetto allo scorso anno partiamo da una base importante: abbiamo l’88 per cento del personale scolastico che ha ricevuto la prima dose e, quindi, già sicuramente questo dato rafforza di più le condizioni di sicurezza sia per gli alunni che per il personale scolastico“. Lo ha detto Stefano Suraniti, dirigente Ufficio scolastico regionale Sicilia, partecipando ai lavori della due giorni dal titolo ‘La dirigenza scolastica nell’emergenza Covid’, un seminario propedeutico all’avvio dell’anno scolastico organizzato dalla Flc Cgil Sicilia, che si è tenuto ad Enna ieri e oggi.

Al centro dei lavori la tavola rotonda sulle problematiche relative al ritorno a scuola. “Il ministero dell’istruzione – ha aggiunto Suraniti – ha stanziato proprio ieri circa 23 milioni di euro per quanto riguarda l’edilizia scolastica, affitti e noleggi, che andranno a risolvere alcune criticità nell’ambito degli spazi aggiuntivi necessari per il distanziamento. Nei prossimi giorni faremo una conferenza di servizi con i dirigenti scolastici per dare indicazioni e ascoltare le riflessioni e le osservazioni al fine di dare risposte che possano garantire a tutto il rientro a scuola in sicurezza”.