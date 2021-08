Ultimi giorni per presentare al Comune di Campobello di Licata, l’ istanze di sostegno al reddito per chi ne ha diritto. Avviso dell’ente dell’ azione denominata “sostegno al reddito”, tramite il servizio civico, emergenza covid 19, sulla base di circolari della regione siciliana. Si possono presentare istanze, entro il prossimo 3 settembre, per accesso al reclutamento per individuazione di figure di assistente all’autonomia e comunicazione.

Giovanni Blanda

