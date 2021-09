Canicattì: si sono rotte le acque

Una continua perdita ad ogni angolo della strada. Canicattì un fiume in piena. Ogni giorno si riversano per strada milioni di litri d’acqua che sarebbe curioso sapere chi paga. Oltre il danno la beffa. Diciamo che l’acqua mischiata con la polvere diventa presto un pantano di fango che oltre al disagio estetico rappresenta un vero pericolo per pedoni e motociclisti. A cosa è dovuto tutto ciò? Alla rottura di parte della rete idrica che oramai non è più attenzionata da tempo.

Con la chiusura di Girgenti acque e la nascita del nuovo soggetto gestore , diciamo che la trascuratezza è notevolmente aumentata tale da farci rimpiangere Girgenti Acque e riteniamo che questo sia l’aspetto più grave…. Sul fronte della comunicazione sembra che il problema riguardi altri e l’indifferenza regna sovrana…. Chissà che magari parlarne non faccia in modo che qualcuno inizia a sollevare il problema… nel frattempo come Mosè, continuiamo a camminare sulle acque