Centro Guttuso per Emergency: spettacolo di beneficenza con Toti e Totino

Da sempre Centro Culturale “Renato Guttuso” di Favara fa rima con Solidarietà. E’ questa una delle finalità volute dalla presidente Lina Urso Gucciardino e condivisa da tutti i soci.

In occasione della cerimonia di consegna del “Premio Mimosa d’oro” a Rossella Miccio, presidente di Emergency, avvenuta martedì scorso 24 agosto nel Teatro Tempio Giunone, Lina Urso Gucciardino, aveva annunciato che la solidarietà di quest’anno, sarebbe andata proprio all’Associazione del compianto Gino Strada.

Per rafforzare l’impegno è stata organizzata una serata di cabaret con gli irresistibili Toti e Totino, per una raccolta fondi da destinare proprio all’associazione del compianto Gino Strada. Lo spettacolo è in programma domenica 5 settembre 2021 alle ore 20:30 presso il Teatro allestito ai piedi del Tempio di Giunone nella Valle dei Templi grazie alla preziosa collaborazione con il Parco Archeologico Valle dei Templi di Agrigento.

“La solidarietà del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara – comunica la presidente – oltre che ad Emergency sarà rivolta anche a chi ci sta vicino ed ha bisogno di aiuto in questi terribili momenti legati anche alla pandemia. Abbiamo pensato a dei buoni spesa da devolvere ai più bisognosi”.

Il costo del biglietto è di €. 10,00 e potrà essere acquistato nei punti vendita di Favara: Tabacchi Ceresi in corso Vittorio Veneto e viale Pietro Nenni; cartolibreria Crapanzano via Poliziano; a San Leone presso Le Cuspidi e presso la cartolibreria del Villaggio Peruzzo.

A causa delle ristrettezze legate alle normative per prevenire la diffusione della pandemia COVID19, l’ingresso sarà consentito solo esibendo il green pass o tampone effettuato entro le precedenti 48 ore.