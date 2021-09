Corte dei conti, risarciti con 500 mila euro in più parenti defunto, una condanna

I giudici d’appello della Corte dei Conti presieduti da Valter Camillo Del Rosario hanno riformato la sentenza di primo grado con la quale erano stati condannati un ex primo dirigente avvocato responsabile dell’ufficio affari legali e contenzioso dell’Asp di Trapani quale responsabile del procedimento e un ex direttore generale dell’Asp a risarcire l’azienda sanitaria di circa 330 mila euro.

La vicenda riguarda il risarcimento dei familiari di un paziente morto all’Asp di Pantelleria. L’Asp era stata condannata dal Tribunale civile di Marsala in primo grado a risarcire 482 mila euro alla famiglia di un paziente morto durante un ricovero nel presidio ospedaliero di Pantelleria nel 2007.

La corte d’Appello di Palermo aveva aumentato il risarcimento portandolo a un milione e 200 mila euro. Secondo quanto contestato dalla procura contabile diretta da Gianluca Albo, l’azienda sanitaria avrebbero risarcito i familiari con l’intera somma di un milione e 200 mila euro senza defalcare quanto già versato in primo grado.

Un surplus di oltre 480 mila euro che aveva portato i due sotto processo davanti ai giudici contabili.