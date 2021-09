Lampedusa, minorenni tentano di svaligiare scuola: denunciati

Hanno forzato la finestra della scuola “Majorana” di Lampedusa, in via Grecale, facendo irruzione al suo interno. L’interno era quello di portare via computer e materiale didattico. Due minorenni del luogo sono stati denunciati al Tribunale dei Minori per i reati di danneggiamento e tentato furto.

A sorprenderli sono stati i carabinieri della stazione di Lampedusa che, proprio in quel momento, stavano effettuando un giro di perlustrazione e avevano notato strani movimenti all’interno della struttura.