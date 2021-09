Licata, aumenta percentuale raccolta differenziata: “Risultati incoraggianti”

Aumenta, a Licata, nell’agrigentino, la percentuale di raccolta differenziata, a due settimane dall’inizio del servizio. Nel quartiere Fiume Vecchio, dove nella prima settimana di raccolta la percentuale era del 70%, ora è dell’80%. Nel quartiere Ex Montecatini è passata da 30 al 40 per cento. ”I risultati – è il commento del vice sindaco, con delega ai Servizi Ambientali, Antonio Montana – sono incoraggianti e ringraziamo i residenti dei due quartieri per la collaborazione. Contiamo di estendere il servizio, a breve, anche ad altri quartieri di Licata’‘.

loading..