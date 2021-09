Lions e il Leo Club Agrigento Host organizzano raccolta vestiario per i profughi afghani

È proprio sulla scia della solidarietà e del servizio, che il Lions e il Leo Club Agrigento Host, hanno deciso di rispondere positivamente alla chiamata di aiuto a favore dei profughi afghani fatta pervenire dai due distretti LIONS e LEO 108 Yb Sicilia. Sarà allestito, infatti, giorno 1 Settembre

dalle ore 17:00 alle ore 19:30 ad Agrigento presso il Bar della Valle (Rifornimento ERG/Q8 – Rotonda degli Scrittori), un punto di raccolta degli indumenti che serviranno a dare un primo “conforto” ai profughi provenienti dall’Afghanistan a seguito delle vicende internazionali che

hanno interessato lo stesso territorio.

“Invitiamo la comunità agrigentina tutta a partecipare a questo importante momento di solidarietà per far sentire la propria vicinanza. La situazione in Afghanistan è veramente drammatica, dichiarano i Presidenti del Lions Club Agrigento Host e del Leo Club Agrigento Host, Giuseppe Caramazza e Salvatore Malluzzo. Non potevamo, dunque, come club service, manifestarci indifferenti verso questa richiesta d’aiuto. Siamo certi che

ci sarà una fattiva collaborazione da parte di tutti!». Non si arrestano, dunque, le attività, concrete, di solidarietà da parte del Lions e del Leo Club Agrigento Host. Sempre in prima fila per i bisogni della società.”