Bimbo investito alla Valle dei Templi, migliorano condizioni: trasferito in Germania

Sono sempre critiche, ma in leggero miglioramento, le condizioni del bambino che tedesco che lo scorso 18 agosto fu travolto da un’auto in corsa nei pressi della Valle dei Templi di Agrigento. Il bimbo, che presentava traumi sparsi e un importante trauma cranico, è stato trasferito in una struttura medica in Germania dopo aver ricevuto l’ok dei medici del Trauma Center dell’ospedale palermitano di Villa Sofia, dove era stato ricoverato.

Secondo quanto ricostruito, il piccolo tedesco sarebbe sbucato improvvisamente in mezzo alla stradadopo esser uscito da un camper che il padre aveva parcheggiato a margine della carreggiata. In quel momento stava transitando una mercedes condotta da una 25enne di Ravanusa che lo ha preso in pieno. Al vaglio la posizione di quest’ultima anche se il fatto accidentale sembra essere l’ipotesi privilegiata.