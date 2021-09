Campobello di Licata, vandali danneggiano giochi per bambini in piazza Tien an Men

Raid vandalico in piazza Tien an Men, a Campobello di Licata, dove ignoti sono entrati in azione danneggiando alcuni giochini installati dall’amministrazione comunale e destinati ai bambini. E’ il secondo episodio del genere considerato che negli scorsi giorni – nella villetta che si trova in via Largo Martiri di Modena – alcuni vandali avevano ben pensato di cospargere con olio usato le panchine e i giochini per i bambini.

