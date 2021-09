“O anche no Estate”, Rai2 alla Valle dei Templi per intervistare il direttore Sciarratta

Torna “O anche no Estate, la disabilita’ non va in vacanza”, il programma sull’inclusione e la solidarieta’ in onda su Rai2 tutti i venerdi’ alle 23.55 e in replica la domenica alle 9,15. Paola Severini Melograni e’ ad Agrigento per intervistare il direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, che ci illustrera’ il suo progetto: rendere accessibile a tutti i disabili l’area archeologica dei templi, eliminando le barriere architettoniche e rendendo liberi di muoversi anche le persone con problemi di vista e di udito.

Da Agrigento, con il nostro Mario Acampa ci sposteremo a San Vito di Altivole (Treviso) dove vi mostreremo la fattoria Ca’Leido, un luogo dove i bambini incontrano gli animali e gli adulti imparano un mestiere: nella fattoria didattica ca’leido, comunita’ educativa per minori autistici e centro diurno per adulti autistici, con il progetto “chi semina raccoglie” si coltivano ortaggi e frutta, si raccolgono la lavanda e la menta, ci si prende cura degli animali. Non manchera’ la musica dei Ladri di Carrozzelle.