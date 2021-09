Picchiano in strada l’ex compagna di lui: denunciati due fidanzati

Picchiano l’ex fidanzata di lui sulla pubblica via e la mandano in ospedale con lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. I carabinieri della stazione di Aragona hanno concluso le indagini scaturite dalla denuncia di una 32enne del posto che – lo scorso 26 agosto – aveva raccontato di aver subito un pestaggio da parte dell’ex fidanzato, un 32enne, e della sua attuale compagna, una 23enne di origine marocchina.

Entrambi sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Agrigento per lesioni personali in concorso e minaccia. Il fatto è accaduto in mezzo alla strada lo scorso 26 agosto. Alla base dell’aggressione ci sarebbero vecchi rancori legati alla pregressa relazione sentimentale tra la denunciante ed il ragazzo. I carabinieri di Aragona in via cautelativa hanno proceduto anche al temporaneo ritiro delle armi legalmente detenute dall’uomo