Racalmuto, tagliati 400 alberi di ulivo

Raid in una campagna di Racalmuto, di proprietà di un cinquantenne del posto, dove ignoti hanno tagliato e danneggiato ben 400 alberi di ulivo. Il danno è ingente. Il proprietario del fondo ha fatto la scoperta l’altro giorno andando poi immediatamente a denunciare l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

Ha dichiarato di non recarsi in campagna dal 20 agosto. Al via, dunque, le indagini per risalire ai responsabili e capire il motivo del gesto. Si tratta di una intimidazione o una vendetta? Interrogativo a cui dovranno trovare risposta i militari dell’Arma. Quel che appare sicuro è che chi ha agito conosce bene il territorio e, in particolare, la campagna.