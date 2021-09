Zona gialla, Catanzaro (Pd): “Musumeci ha fallito”

“Anche le associazioni turistiche siciliane certificano il fallimento di Musumeci nella gestione dell’emergenza sanitaria nell’Isola. Con la zona gialla tante disdette di prenotazioni per il mese di settembre”. E’ il commento del parlamentare regionale del Pd Michele Catanzaro dopo la presa di posizione di due associazioni di imprese turistiche della provincia di Agrigento.

“Musumeci deve assumersi le sue responsabilita’ di governatore e chiedere scusa invece di dare la colpa a noi siciliani ed ai turisti per l’aumento dei contagi. – aggiunge – Il passaggio in zona gialla blocca quel percorso di ricrescita delle imprese turistiche e mette di nuovo in difficolta’ il settore che traina l’economia siciliana. In altre regioni sono riusciti a gestire meglio le vaccinazioni e non ci sono state ulteriori restrizioni”. “Presidente – conclude Catanzaro – oltre ad invitare i siciliani a vaccinarsi, fai altrettanto con alcuni deputati della maggioranza e ricorda loro, come fai con i cittadini, che vaccinarsi e’ un obbligo morale”.