Calci e pugni ai Carabinieri dopo incidente: arrestato 43enne

Con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate i carabinieri hanno arrestato a Mazara del Vallo, nel Trapanese, un 43enne. L’uomo, ieri sera, ha perso il controllo della propria auto mentre si trovava in via Selinunte.

La vettura ha danneggiato tre auto parcheggiate, finendo la propria corsa contro un palo dell’illuminazione precipitato sulla carreggiata, fortunatamente senza colpire nessuno. Come se nulla fosse il 43enne è ripartito, fuggendo per le vie del centro. In pochi minuti è stato raggiunto da una gazzella dell’Arma e bloccato. Sceso dall’auto si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni. Per lui sono così scattate le manette. Dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.