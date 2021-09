In 500 a festa in spiaggia con rissa, indagini in corso

Sarebbero stati oltre 500 i partecipanti a una festa non autorizzata organizzata in spiaggia a Siracusa la notte di San Lorenzo. La polizia ha individuato l’organizzatore dell’iniziativa durante la quale sarebbe scoppiata una rissa. In tanti hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa. Proprio da queste prime testimonianze, gli agenti avrebbero indagato e la Procura ha aperto un’inchiesta. In spiaggia, dove sarebbero stati installati impianti audio e luci, c’era anche un dj. I partecipanti avrebbero pagato un biglietto e alcuni sarebbero giunti dal mare a bordo di imbarcazioni.

