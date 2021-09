64enne annega in mare a Termini Imerese

Michele Calo’, 64 anni, e’ morto ieri annegato nel mare di Termini Imerese. Il corpo e’ stato notato da un diportista che ha notato un cadavere galleggiare all’imboccatura del porto ed e’ stato recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera.

Il medico legale nel corso dell’ispezione sul cadavere ha confermato la morte per arresto cardiaco e annegamento. Al termine degli accertamenti il pm in tarda serata ha disposto la restituzione della salma ai parenti per celebrare i funerali.