Il 7 e l’8 Settembre, si festeggia la Madonna Bruna del Tindari, Madre nostra e Fiducia nostra.

Si tratta di una ricorrenza importante che vede ogni anno la presenza di migliaia di fedeli e pellegrini, desiderosi di manifestare il proprio amore e la propria riconoscenza alla dolce Madonnina, speranzosi di ricevere da Lei, Madre buona, la Sua benedizione e protezione materna e tante sospirate grazie. Anche quest’anno la Festa, a causa delle restrizioni dovute al covid-19, non si potrà celebrare nel modo consueto. Ciò non impedisce, nel rispetto delle norme attuali, di poter officiare solennemente i momenti liturgici. Per tutti e due giorni sono previsti i riti eucaristici in diverse fasce orarie, al fine di consentire ai fedeli di partecipare evitando assembramenti. Anni fa, il Poeta Rosario La Greca di Brolo (Messina), devoto sin da piccolo della Madonna, ha composto la lirica: ”Alla Madonna Bruna del Tindari”. In questi giorni è stato realizzato un video, dove è possibile ascoltare la lirica declamata dalla voce espressiva e professionale di Sara Liuzzo di Capo d’Orlando, la musica è del M° Giuseppe Faranda, eseguita al pianoforte dalla brava e versatile Giusy Accordino di Brolo, allieva dell’Accademia Music Art di Sergio Camuti e studentessa del Liceo Linguistico “V. Emanuele III” di Patti. Per l’occasione della Festa, il Poeta brolese ha il piacere di fare ascoltare la lirica a tutti i devoti della Madonna del Tindari. È possibile vedere il video scrivendo su Google e YouTube: “Alla Madonna Bruna del Tindari”, lirica del Poeta brolese Rosario La Greca.

