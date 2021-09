Campobello di Licata, chiusura al traffico veicolare in via Generale Medici, F. Bandiera e Solferino

Disposta con ordinanza sindacale la chiusura al traffico veicolare in via Generale Medici, F. Bandiera e Solferino, oggi (4 settembre), dalle ore 7 alle ore 18. Sono escluse le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso pubblico. L’ufficio tecnico incaricato di apporre i segnale, le forze di polizia di eseguire l’ordinanza. Il provvedimento può essere revocato o sospeso per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica o abuso.

Giovanni Blanda

loading..