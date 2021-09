Canicattì, in auto con cocaina: tre fogli di via

I poliziotti del commissariato di Canicattì, nell’ambito di un servizio sul territorio, ha proceduto al controllo di un’auto in sosta nei pressi di una nota piazza di spaccio.

A bordo c’erano tre uomini e a uno di essi veniva rinvenuto un involucro contenente cocaina. La droga veniva posta sotto sequestro, uno dei giovani segnalato quale assuntore di sostanza stupefacente e nei confronti di tutti e tre, il Questore provvedeva ad emettere foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel comune, poiché trovati senza giustificato motivo in Canicattì.