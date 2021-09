Favara, l’avvocato Gaetano Airò aderisce a Fratelli d’Italia

L’avvocato favarese Gaetano Airò aderisce a Fratelli d’Italia. Ad ufficializzarne l’ingresso nel partito di Giorgia Meloni, con una nota congiunta, lo stesso Gaetano Airò ed il commissario provinciale, Calogero Pisano. Molto conosciuto in città, l’avvocato Airò nel 2011 è stato eletto consigliere comunale e nel 2016 è stato candidato a Sindaco della città di Favara

“Con tanto entusiasmo faccio il mio ingresso nella grande famiglia di Fratelli d’Italia – afferma Gaetano Airò – aderendo ad una proposta politica da sempre improntata alla massima trasparenza e coerenza e che mette gli interessi degli italiani prima di tutto, assolutamente convinto che sia quella giusta per il rilancio socio economico della città di Favara e di tutto nostro territorio. Ringrazio il commissario provinciale del partito, Calogero Pisano, per il caloroso benvenuto, sono certo che con lui, e tutta la classe dirigente di Fratelli d’Italia, otterremo grandi traguardi”.

Soddisfatto della nuova adesione il commissario provinciale Calogero Pisano che commenta: “Saluto l’ingresso di Gaetano Airò in Fratelli d’Italia e gli faccio, a nome mio e di tutto il gruppo dirigente favarese e provinciale, gli auguri di un proficuo lavoro. L’adesione dell’avvocato Airò rappresenta un valore aggiunto che rafforza il nostro partito non soltanto a Favara, ma in tutto il territorio agrigentino, nell’ottica di un radicamento territoriale basato sulla qualità e competenza delle persone”