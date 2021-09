Ignoti aprono profilo social “fake” di un 66enne con foto hot: indagini in corso

Un agrigentino di 66 anni ha denunciato ai poliziotti della sezione Volanti della locale Questura l’aperturadi un profilo social col suo nome – con evidenti contenuti hot e altrettante foto – che ovviamente non corrisponde a realtà. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere in provincia. Molto spesso fatti di questo tipo avvengono per vendetta o per invidia. I poliziotti hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’autore del profilo fake.

