Licata, il Cif lancia l’iniziativa “quaderno sospeso”

Il Cif di Licata lancia l’iniziativa “quaderno sospeso”. L’associazione ha chiesto a tutte le cartolibrerie cittadine di aderire per aiutare chi è meno fortunato. Donare è semplice, basta solamente comprare un quaderno o altro materiale e lasciarlo nel punto vendita, saranno gli stessi volontari a distribuire ai bambini bisognosi.

“L’educazione è un bene prezioso e ognuno di noi può fare un piccolo passo in più per sostenerla”, scrive il Centro italiano femminile. Donare è semplice, facciamo appello alla generosità della comunità licatese in un piccolo dono nei confronti di chi ne ha bisogno.”