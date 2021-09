Licata, investe motociclista e scappa: denunciato 40enne

I poliziotti del commissariato di Licata hanno denunciato un 40enne del posto per lesioni colpose aggravate, omissione di soccorso e guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. L’uomo, a bordo di un’auto, ha investito un’altra persone che viaggiava su uno scooter per poi darsi alla fuga.

Il ferito, trovato per terra dagli agenti di polizia, è stato trasferito in ospedale con una prognosi di 25 giorni. Il 40enne, dopo essere stato individuato, è stato sottoposto ad accurati esami tossicologici risultando positivo.