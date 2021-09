Sequestrati 1.300 prodotti contraffatti, una denuncia

I finanzieri della Compagnia di Bagheria hanno sequestrato a Piana degli Albanesi, nel Palermitano, oltre 1.300 articoli non sicuri e calzature con marchi contraffatti. In un esercizio commerciale le Fiamme gialle hanno trovato mascherine non a norma, cosmetici, unguenti e materiali elettrici privi delle previste autorizzazioni e, quindi, potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, calzature con la foggia del marchio Converse e capi d’abbigliamento con i disegni di famosi personaggi di fantasia della Disney.

Al termine del controllo, tutta la merce è stata sottoposta a sequestro per le violazioni in materia di tutela dei marchi, codice del consumo e vendita di materiale elettrico, mentre il rappresentante legale dell’attività, un cittadino cinese residente a Piana degli Albanesi, è stato denunciato per contraffazione e ricettazione. L’uomo è stato anche segnalato alla competente Camera di Commercio ai sensi del Codice del consumo che prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.