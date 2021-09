“Screening a tappeto e tamponi gratuiti”, l’appello degli amministratori per le scuole siciliane

Il C.A.R.S. (Comitato Amministratori della Regione Siciliana) chiede al Governo iniziative concrete per iniziare l’anno scolastico in sicurezza. “Considerato che l’aumento dei casi positivi al Covid-19 in tutta la Regione ha determinato l’ingresso in zona gialla, gli amministratori siciliani ritengono che tutte le Istituzioni preposte debbano porre in essere iniziative concrete per garantire che l’anno scolastico inizi in piena sicurezza”.

In particolare, “si sollecita lo screening della popolazione scolastica per mezzo di tamponi gratuiti in tutti i Comuni della Regione e si chiede che vengano nuovamente attivate le USCA scolastiche, per garantire il contact tracing in caso di accertata positività”.

Scuola in sicurezza

Gianfranco Gentile

Il portavoce del Cars e Presidente del Consiglio Comunale di Pettineo Gianfranco Gentile dichiara : “Riteniamo che sia dovere del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha istituito nuovamente la zona gialla in Sicilia, garantire misure consequenziali per tutelare la salute del personale docente, degli impiegati amministrativi, degli alunni e delle loro famiglie, affinché l’anno scolastico cominci in sicurezza. A tal fine, siamo pronti a sostenere nei nostri Comuni, di concerto con le Istituzioni preposte, ogni iniziativa che possa essere utile”.

Una foto col green pass

Pochi giorni fa il Cars ha cercato di sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non ha fatto il vaccino. Numerosissimi sono stati gli amministratori locali siciliani che, mostrando il loro green pass, hanno voluto testimoniare l’importanza di sottoporsi alla vaccinazione.

Preoccupazione della Cisl Scuola

“Ritardi sugli investimenti ancora non realizzati e 3 questioni chiave: sicurezza Covid, mobilità per gli studenti, e immobili adeguati. Dal sistema di ricambio aria nelle classi, alla strumentazione adeguata per la prevenzione, ad una maggiore sinergia con le autorità sanitarie locali per il tracciamento e il monitoraggio del contagio. Sarà un anno complesso per chi opera nella scuola e per la scuola”. Preoccupazione del sindacato Cisl per le criticità storiche irrisolte nel mondo della scuola in Sicilia. “Avviare investimenti, assumere personale”.