40enne muore in casa mentre la moglie sta per partorire in ospedale

Tragedia nel Ragusano con la morte di un uomo di 40, di Rosolini, nel Siracusano, che è deceduto in un appartamento, a Santa Maria del Focallo, nel Ragusano.

La moglie, in stato di gravidanza, si trova all’ospedale Maggiore di Modica ed è stata lei, non avendo più notizie del consorte, ad avvisare i soccorsi ma quando si sono presentati nella casa in cui era ospite il 40enne non hanno potuto fare nulla.

Aperta una inchiesta

Il suo cuore aveva cessato di battere, inutili i tentativi di rianimarlo, frattanto la Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso e ricostruire così gli ultimi istanti di vita della vittima.