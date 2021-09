Licata, scontro tra auto e ciclista: ferito anziano sulla Statale 115

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto un’auto una Fiat 600 e un ciclista,quest’ultimo ha riportato delle ferite ed è stato trasferito con un’autoambulanza del 118 all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”.

Il traffico e’ deviato in loco. Il personale Anas e’ presente sul posto per garantire la sicurezza della viabilita’ e per consentire il ripristino della circolazione nel piu’ breve tempo possibile. Ad occuparsi dei rilievi la polizia Stradale di Agrigento.