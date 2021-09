Raccolta indumenti per il popolo afgano, da Licata partiti 142 pacchi

Il Lions Club ha organizzato anche nella provincia di Agrigento una raccolta indumenti per il popolo afgano. La città di Licata ha confermato il suo grande cuore ed il suo senso di solidarietà. La partecipazione al progetto di raccolta indumenti per i profughi afghani di stanza alla base NATO di Sigonella ha avuto un enorme successo. Il grande consenso da parte di privati generosi, associazioni del territorio (e non solo) e gruppi parrocchiali ha fatto sì che, nonostante il brevissimo preavviso, fosse raggiunto lo straordinario risultato della raccolta, in soli due giorni, di ben 142 cartoni di indumenti, già partiti per Sigonella insieme a quanto raccolto dagli altri Clubs.

“Il nome di Licata vola alto così come il suo stemma dell’Aquila Sveva, dichiara il Lions Licata Club. Chi volesse continuare a contribuire può farlo in quanto stiamo organizzando il secondo step, in relazione al quale vi terremo informati.Grazie di cuore a tutti coloro che si sono prodigati e ci hanno aiutato in questo service fondamentale, dimostrando che Licata, così come i paesi limitrofi, non hanno mai perso il loro senso di solidarietà”.