Sciacca, 600 tra bambini e adolescenti coinvolti nei centri estivi comunali

Stanno coinvolgendo circa 600 tra bambini e adolescenti i centri estivi comunali. Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino hanno cominciato un giro nelle sedi delle associazioni culturali e sportive che hanno partecipato al bando del Comune di Sciacca. Ieri hanno fatto visita a Il Discobolo, The Mambo Kings, Style Dancers Academy che hanno attivato i centri estivi, con servizi socio-educativi e ricreativi, assieme alle associazioni Volley Club Sciacca e Ippon Karate.

“Abbiamo incontrato operatori preparati ed entusiasti e visto tanti bambini e ragazzi coinvolti e felici di stare assieme – dichiarano il sindaco Valenti e l’assessore Mondino –. Bambini e ragazzi impegnati in attività creative, ludiche, sportive, che stanno dando loro l’opportunità di incontrarsi, di conoscersi, di fare amicizia, di esprimersi, di giocare, di imparare tante cose utili, di crescere, in un periodo difficile che per lunghi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, ci ha privati di spazi e di momenti di socializzazione, con i nostri figli che sono stati i primi a risentire delle restrizioni”.

I centri estivi comunali, finanziati dallo Stato, sono partiti lo scorso 12 agosto a seguito di avviso pubblico del dirigente del 3° Settore del Comune di Sciacca e proseguiranno fino al prossimo 12 settembre. La fruizione, gratuita, è stata aperta a tutti, all’insegna della solidarietà e dell’inclusività, accogliendo la partecipazione di minori di età compresa fra i tre e i quattordici anni. Ogni associazione ha proposto al Comune di Sciacca un proprio progetto. Si stanno svolgendo diverse attività in palestra, in piscina e in spiaggia: dallo sport (scherma, volley, calcio, pallacanestro ecc.) ai giochi individuali e collettivi, dal laboratorio teatrale a quello alimentare e di cucina, dalla danza alla pittura e al disegno.