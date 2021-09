Tragedia in piazza per Juve-Real Madrid: 200mila euro a famiglia agrigentina

Il Tribunale Civile di Torino ha disposto il risarcimento pari a 200 mila euro nei confronto di un intero nucleo familiare di Sciacca in seguito ai disordini, culminati poi con la morte di due donne e oltre mille feriti, avvenuti in piazza San Carlo in occasione della proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Sergio Nucci, insegnante originario di Sciacca ma da anni trapiantato in Piemonte, la moglie Laura Sclafani e le due figlie, erano presenti quella sera.

La donna e una delle due minori (all’epoca) rimasero ferite con conseguente ricovero. L’altra figlia, durante i disordini, si perse e venne ritrovata soltanto ore dopo. Un’esperienza che ha segnato profondamente la vita dell’intera famiglia a cui oggi – a distanza di oltre 4 anni – viene riconosciuto un risarcimento del danno.