Abbattuto autovelox sulla strada degli scrittori

L’autovelox installato lungo la strada statale 640 – nei pressi della Rotonda degli Scrittori di Agrigento – è stato abbattuto da un’auto in corsa. E le forze dell’ordine, dopo aver ricevuto la segnalazione nello scorso pomeriggio, hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.

Al momento non è chiaro il motivo del gesto: è stato fatto volontariamente? Si tratta di una persona in alterazione psicofisica? Non si è accorto di nulla? Quel che appare certo è la fuga subito dopo l’abbattimento della colonnina.