1.1. Calendario Campionato di Eccellenza

Girone A

.————————————————————–.

| ANDATA: 12/09/21 | | RITORNO: 9/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – UNITAS SCIACCA CALCIO |

| C.U.S. PALERMO – MONREALE CALCIO |

| CANICATTI – DOLCE ONORIO MARSALA |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – CASTELTERMINI |

| DON CARLO MISILMERI – F.C. MAZARA CALCIO |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – PRO FAVARA 1984 |

| PARMONVAL – NISSA F.C. |

| S.C.MAZARESE .2 – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

.————————————————————–.

| ANDATA: 19/09/21 | | RITORNO: 16/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 |

|————————————————————–|

| CASTELTERMINI – C.U.S. PALERMO |

| DOLCE ONORIO MARSALA – S.C.MAZARESE .2 |

| F.C. MAZARA CALCIO – CANICATTI |

| MONREALE CALCIO – DON CARLO MISILMERI |

| NISSA F.C. – AKRAGAS 2018 SRL |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – PARMONVAL |

| PRO FAVARA 1984 – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

.————————————————————–.

| ANDATA: 26/09/21 | | RITORNO: 23/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

| C.U.S. PALERMO – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| CANICATTI – MONREALE CALCIO |

| DON CARLO MISILMERI – CASTELTERMINI |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – NISSA F.C. |

| PARMONVAL – DOLCE ONORIO MARSALA |

| S.C.MAZARESE .2 – F.C. MAZARA CALCIO |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – PRO FAVARA 1984 |

.————————————————————–.

.————————————————————–.

| ANDATA: 3/10/21 | | RITORNO: 30/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – DON CARLO MISILMERI |

| CASTELTERMINI – CANICATTI |

| DOLCE ONORIO MARSALA – AKRAGAS 2018 SRL |

| F.C. MAZARA CALCIO – PARMONVAL |

| MONREALE CALCIO – S.C.MAZARESE .2 |

| NISSA F.C. – UNITAS SCIACCA CALCIO |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

| PRO FAVARA 1984 – C.U.S. PALERMO |

.————————————————————–.

| ANDATA: 10/10/21 | | RITORNO: 6/02/22 |

| ORE…: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – F.C. MAZARA CALCIO |

| CANICATTI – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| DON CARLO MISILMERI – C.U.S. PALERMO |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – DOLCE ONORIO MARSALA |

| NISSA F.C. – PRO FAVARA 1984 |

| PARMONVAL – MONREALE CALCIO |

| S.C.MAZARESE .2 – CASTELTERMINI |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

|————————————————————–|

| ANDATA: 17/10/21 | | RITORNO: 13/02/22 |

| ORE…: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| C.U.S. PALERMO – CANICATTI |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – S.C.MAZARESE .2 |

| CASTELTERMINI – PARMONVAL |

| DOLCE ONORIO MARSALA – UNITAS SCIACCA CALCIO |

| F.C. MAZARA CALCIO – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

| MONREALE CALCIO – AKRAGAS 2018 SRL |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – NISSA F.C. |

| PRO FAVARA 1984 – DON CARLO MISILMERI |

.————————————————————–.

| ANDATA: 24/10/21 | | RITORNO: 20/02/22 |

| ORE…: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – CASTELTERMINI |

| CANICATTI – DON CARLO MISILMERI |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – MONREALE CALCIO |

| NISSA F.C. – DOLCE ONORIO MARSALA |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – PRO FAVARA 1984 |

| PARMONVAL – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| S.C.MAZARESE .2 – C.U.S. PALERMO |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – F.C. MAZARA CALCIO |

.————————————————————–.

| ANDATA: 31/10/21 | | RITORNO: 27/02/22 |

| ORE…: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| C.U.S. PALERMO – PARMONVAL |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – AKRAGAS 2018 SRL |

| CASTELTERMINI – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

| DOLCE ONORIO MARSALA – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

| DON CARLO MISILMERI – S.C.MAZARESE .2 |

| F.C. MAZARA CALCIO – NISSA F.C. |

| MONREALE CALCIO – UNITAS SCIACCA CALCIO |

| PRO FAVARA 1984 – CANICATTI |

.————————————————————–.

.————————————————————–.

| ANDATA: 7/11/21 | | RITORNO: 6/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – C.U.S. PALERMO |

| DOLCE ONORIO MARSALA – PRO FAVARA 1984 |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| NISSA F.C. – MONREALE CALCIO |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – F.C. MAZARA CALCIO |

| PARMONVAL – DON CARLO MISILMERI |

| S.C.MAZARESE .2 – CANICATTI |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – CASTELTERMINI |

.————————————————————–.

| ANDATA: 14/11/21 | | RITORNO: 13/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| C.U.S. PALERMO – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

| CANICATTI – PARMONVAL |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – UNITAS SCIACCA CALCIO |

| CASTELTERMINI – NISSA F.C. |

| DON CARLO MISILMERI – AKRAGAS 2018 SRL |

| F.C. MAZARA CALCIO – DOLCE ONORIO MARSALA |

| MONREALE CALCIO – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

| PRO FAVARA 1984 – S.C.MAZARESE .2 |

|————————————————————–|

| ANDATA: 21/11/21 | | RITORNO: 20/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – CANICATTI |

| DOLCE ONORIO MARSALA – MONREALE CALCIO |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – DON CARLO MISILMERI |

| F.C. MAZARA CALCIO – PRO FAVARA 1984 |

| NISSA F.C. – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – CASTELTERMINI |

| PARMONVAL – S.C.MAZARESE .2 |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – C.U.S. PALERMO |

.————————————————————–.

| ANDATA: 28/11/21 | | RITORNO: 27/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| C.U.S. PALERMO – NISSA F.C. |

| CANICATTI – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

| CASTELTERMINI – DOLCE ONORIO MARSALA |

| DON CARLO MISILMERI – UNITAS SCIACCA CALCIO |

| MONREALE CALCIO – F.C. MAZARA CALCIO |

| PRO FAVARA 1984 – PARMONVAL |

| S.C.MAZARESE .2 – AKRAGAS 2018 SRL |

.————————————————————–.

| ANDATA: 5/12/21 | | RITORNO: 3/04/22 |

| ORE…: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – PARMONVAL |

| DOLCE ONORIO MARSALA – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – S.C.MAZARESE .2 |

| F.C. MAZARA CALCIO – CASTELTERMINI |

| MONREALE CALCIO – PRO FAVARA 1984 |

| NISSA F.C. – DON CARLO MISILMERI |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – C.U.S. PALERMO |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – CANICATTI |

.————————————————————–.

.————————————————————–.

| ANDATA: 12/12/21 | | RITORNO: 10/04/22 |

| ORE…: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| AKRAGAS 2018 SRL – PRO FAVARA 1984 |

| C.U.S. PALERMO – DOLCE ONORIO MARSALA |

| CANICATTI – NISSA F.C. |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 – F.C. MAZARA CALCIO |

| CASTELTERMINI – MONREALE CALCIO |

| DON CARLO MISILMERI – ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO |

| PARMONVAL – ENNA CALCIO S.C.S.D. |

| S.C.MAZARESE .2 – UNITAS SCIACCA CALCIO |

.————————————————————–.

| ANDATA: 19/12/21 | | RITORNO: 16/04/22 |

| ORE…: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| DOLCE ONORIO MARSALA – DON CARLO MISILMERI |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. – AKRAGAS 2018 SRL |

| F.C. MAZARA CALCIO – C.U.S. PALERMO |

| MONREALE CALCIO – CASTELLAMMARE CALCIO 94 |

| NISSA F.C. – S.C.MAZARESE .2 |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO – CANICATTI |

| PRO FAVARA 1984 – CASTELTERMINI |

| UNITAS SCIACCA CALCIO – PARMONVAL |

|————————————————————–|

*—————————* *———————————————–*

| | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |

| COMITATO | |

| SICILIA | ** ECCELLENZA GIRONE: A |

|———————————————————————————————————————————|

| SOCIETA’ | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA’ CAMPO | GIORNATA | ORA |

|————————————–|——|—————————————————————|——- —|——-|

| | | | | |

| AKRAGAS 2018 SRL | 7 | STADIO ESSENETO AGRIGENTO | | |

| | | | | |

| C.U.S. PALERMO | 991 | CUS IMP.SPORTIVO UNIVERSITARIO PALERMO | SABATO | |

| | | | | |

| CANICATTI | 49 | SARACENO RAVANUSA | | |

| | | | | |

| CASTELLAMMARE CALCIO 94 | 223 | G.MATRANGA CASTELLAMMARE DEL GOLFO | | |

| | | | | |

| CASTELTERMINI | 130 | COMUNALE-FERDINANDO LOMBARDO CASTELTERMINI | | |

| | | | | |

| DOLCE ONORIO MARSALA | 17 | MUNICIPALE MARSALA | | |

| | | | | |

| DON CARLO MISILMERI | 297 | COMUNALE MISILMERI | | |

| | | | | |

| ENNA CALCIO S.C.S.D. | 6 | G.GAETA ENNA | | |

| | | | | |

| F.C. MAZARA CALCIO | 237 | NINO VACCARA MAZARA DEL VALLO | | |

| | | | | |

| MONREALE CALCIO | 255 | LOUIS RIBOLLA PALERMO | | |

| | | | | |

| NISSA F.C. | 494 | MARCO TOMASELLI CALTANISSETTA | | |

| | | | | |

| ORATORIO.S.CIRO E GIORGIO | 295 | COMUNALE MARINEO | | |

| | | | | |

| PARMONVAL | 694 | FRANCO LO MONACO PALERMO -PARTANNA MONDELLO | SABATO | 15.00 |

| | | | | |

| PRO FAVARA 1984 | 133 | COMUNALE G.BRUCCOLERI FAVARA | | |

| | | | | |

| S.C.MAZARESE .2 | 237 | NINO VACCARA MAZARA DEL VALLO | | |

| | | | | |

| UNITAS SCIACCA CALCIO | 56 | GURRERA SCIACCA | | |

| | | | | |

|————————————–|——|—————————————————————|———–|——-|

Girone B

.————————————————————–.

| ANDATA: 12/09/21 | | RITORNO: 9/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 1 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – RAGUSA CALCIO |

| CARLENTINI CALCIO – JONICA F.C. |

| CITTA DI TAORMINA – CITTA DI SIRACUSA |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| NEBROS – VIRTUS ISPICA 2020 |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – FC LEONZIO 1909 |

| SANTA CROCE – 1946 IGEA |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – ATLETICO CATANIA |

.————————————————————–.

| ANDATA: 19/09/21 | | RITORNO: 16/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 2 G I O R N A T A | ORE….: 14:30 |

|————————————————————–|

| ATLETICO CATANIA – ACICATENA CALCIO 1973 |

| CITTA DI SIRACUSA – CARLENTINI CALCIO |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| FC LEONZIO 1909 – CITTA DI TAORMINA |

| JONICA F.C. – SANTA CROCE |

| RAGUSA CALCIO – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

| VIRTUS ISPICA 2020 – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| 1946 IGEA – NEBROS |

.————————————————————–.

| ANDATA: 26/09/21 | | RITORNO: 23/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 3 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| CITTA DI TAORMINA – RAGUSA CALCIO |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – 1946 IGEA |

| FC LEONZIO 1909 – CITTA DI SIRACUSA |

| NEBROS – JONICA F.C. |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – ATLETICO CATANIA |

| SANTA CROCE – CARLENTINI CALCIO |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – VIRTUS ISPICA 2020 |

.————————————————————–.

| ANDATA: 3/10/21 | | RITORNO: 30/01/22 |

| ORE…: 15:30 | 4 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ATLETICO CATANIA – CITTA DI TAORMINA |

| CARLENTINI CALCIO – NEBROS |

| CITTA DI SIRACUSA – SANTA CROCE |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

| JONICA F.C. – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| RAGUSA CALCIO – FC LEONZIO 1909 |

| VIRTUS ISPICA 2020 – ACICATENA CALCIO 1973 |

| 1946 IGEA – SPORT CLUB PALAZZOLO |

.————————————————————–.

| ANDATA: 10/10/21 | | RITORNO: 6/02/22 |

| ORE…: 15:30 | 5 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – 1946 IGEA |

| CITTA DI TAORMINA – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – CARLENTINI CALCIO |

| FC LEONZIO 1909 – ATLETICO CATANIA |

| NEBROS – SANTA CROCE |

| RAGUSA CALCIO – CITTA DI SIRACUSA |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – VIRTUS ISPICA 2020 |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – JONICA F.C. |

|————————————————————–|

.————————————————————–.

| ANDATA: 17/10/21 | | RITORNO: 13/02/22 |

| ORE…: 15:30 | 6 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ATLETICO CATANIA – RAGUSA CALCIO |

| CARLENTINI CALCIO – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| CITTA DI SIRACUSA – NEBROS |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – FC LEONZIO 1909 |

| JONICA F.C. – ACICATENA CALCIO 1973 |

| SANTA CROCE – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| VIRTUS ISPICA 2020 – CITTA DI TAORMINA |

| 1946 IGEA – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

.————————————————————–.

| ANDATA: 24/10/21 | | RITORNO: 20/02/22 |

| ORE…: 15:30 | 7 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – CARLENTINI CALCIO |

| ATLETICO CATANIA – CITTA DI SIRACUSA |

| CITTA DI TAORMINA – 1946 IGEA |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – NEBROS |

| FC LEONZIO 1909 – VIRTUS ISPICA 2020 |

| RAGUSA CALCIO – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – JONICA F.C. |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – SANTA CROCE |

.————————————————————–.

| ANDATA: 31/10/21 | | RITORNO: 27/02/22 |

| ORE…: 14:30 | 8 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| CARLENTINI CALCIO – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

| CITTA DI SIRACUSA – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – ATLETICO CATANIA |

| JONICA F.C. – CITTA DI TAORMINA |

| NEBROS – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| SANTA CROCE – ACICATENA CALCIO 1973 |

| VIRTUS ISPICA 2020 – RAGUSA CALCIO |

| 1946 IGEA – FC LEONZIO 1909 |

.————————————————————–.

| ANDATA: 7/11/21 | | RITORNO: 6/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 9 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – NEBROS |

| ATLETICO CATANIA – VIRTUS ISPICA 2020 |

| CITTA DI TAORMINA – CARLENTINI CALCIO |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – CITTA DI SIRACUSA |

| FC LEONZIO 1909 – JONICA F.C. |

| RAGUSA CALCIO – 1946 IGEA |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – SANTA CROCE |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – FC CITTA DI VIAGRANDE |

.————————————————————–.

| ANDATA: 14/11/21 | | RITORNO: 13/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 10 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| CARLENTINI CALCIO – FC LEONZIO 1909 |

| CITTA DI SIRACUSA – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – ACICATENA CALCIO 1973 |

| JONICA F.C. – RAGUSA CALCIO |

| NEBROS – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

| SANTA CROCE – CITTA DI TAORMINA |

| VIRTUS ISPICA 2020 – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| 1946 IGEA – ATLETICO CATANIA |

|————————————————————–|

.————————————————————–.

| ANDATA: 21/11/21 | | RITORNO: 20/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 11 G I O R N A T A | ORE….: 15:00 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| ATLETICO CATANIA – JONICA F.C. |

| CITTA DI TAORMINA – NEBROS |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – 1946 IGEA |

| FC LEONZIO 1909 – SANTA CROCE |

| RAGUSA CALCIO – CARLENTINI CALCIO |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| VIRTUS ISPICA 2020 – CITTA DI SIRACUSA |

.————————————————————–.

| ANDATA: 28/11/21 | | RITORNO: 27/03/22 |

| ORE…: 14:30 | 12 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| CARLENTINI CALCIO – ATLETICO CATANIA |

| CITTA DI SIRACUSA – ACICATENA CALCIO 1973 |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – CITTA DI TAORMINA |

| JONICA F.C. – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| NEBROS – FC LEONZIO 1909 |

| SANTA CROCE – RAGUSA CALCIO |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

| 1946 IGEA – VIRTUS ISPICA 2020 |

.————————————————————–.

| ANDATA: 5/12/21 | | RITORNO: 3/04/22 |

| ORE…: 14:30 | 13 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| ATLETICO CATANIA – SANTA CROCE |

| CITTA DI TAORMINA – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – CARLENTINI CALCIO |

| FC LEONZIO 1909 – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| RAGUSA CALCIO – NEBROS |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – ACICATENA CALCIO 1973 |

| VIRTUS ISPICA 2020 – JONICA F.C. |

| 1946 IGEA – CITTA DI SIRACUSA |

.————————————————————–.

| ANDATA: 12/12/21 | | RITORNO: 10/04/22 |

| ORE…: 14:30 | 14 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| ACICATENA CALCIO 1973 – CITTA DI TAORMINA |

| CARLENTINI CALCIO – VIRTUS ISPICA 2020 |

| FC CITTA DI VIAGRANDE – RAGUSA CALCIO |

| JONICA F.C. – 1946 IGEA |

| NEBROS – ATLETICO CATANIA |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE – CITTA DI SIRACUSA |

| SANTA CROCE – FC ACI S.ANTONIO CALCIO |

| SPORT CLUB PALAZZOLO – FC LEONZIO 1909 |

.————————————————————–.

| ANDATA: 19/12/21 | | RITORNO: 16/04/22 |

| ORE…: 14:30 | 15 G I O R N A T A | ORE….: 16:00 |

|————————————————————–|

| ATLETICO CATANIA – FC CITTA DI VIAGRANDE |

| CITTA DI SIRACUSA – JONICA F.C. |

| CITTA DI TAORMINA – REAL SIRACUSA BELVEDERE |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO – NEBROS |

| FC LEONZIO 1909 – ACICATENA CALCIO 1973 |

| RAGUSA CALCIO – SPORT CLUB PALAZZOLO |

| VIRTUS ISPICA 2020 – SANTA CROCE |

| 1946 IGEA – CARLENTINI CALCIO |

|————————————————————–|

*—————————* *———————————————–*

| | ** E L E N C O C A M P I D A G I O C O ** |

| COMITATO | |

| SICILIA | ** ECCELLENZA GIRONE: B |

|———————————————————————————————————————————|

| SOCIETA’ | CAMPO| DENOMINAZIONE CAMPO LOCALITA’ CAMPO | GIORNATA | ORA |

|————————————–|——|—————————————————————|——- —|——-|

| | | | | |

| 1946 IGEA | 324 | STAGNO D ALCONTRES BARCELLONA P.G. | | |

| | | | | |

| ACICATENA CALCIO 1973 | 1024 | POLIVALENTE ACI CATENA | | |

| | | | | |

| ATLETICO CATANIA | 29 | MONTE PO CATANIA | | |

| | | | | |

| CARLENTINI CALCIO | 179 | SEBASTIANO ROMANO CARLENTINI | | |

| | | | | |

| CITTA DI SIRACUSA | 5 | DE SIMONE SIRACUSA | | |

| | | | | |

| CITTA DI TAORMINA | 405 | COMUNALE BACIGALUPO TAORMINA | SABATO | |

| | | | | |

| FC ACI S.ANTONIO CALCIO | 60 | COMUNALE ACI S.ANTONIO ACI S.ANTONIO | | |

| | | | | |

| FC CITTA DI VIAGRANDE | 114 | COMUNALE F. RUSSO VIAGRANDE | | |

| | | | | |

| FC LEONZIO 1909 | 185 | COMUNALE ANGELINO NOBILE LENTINI | | |

| | | | | |

| JONICA F.C. | 399 | COMUNALE SANTA TERESA DI RIVA | | |

| | | | | |

| NEBROS | 21 | COMUNALE PIRAINO PIRAINO | | |

| | | | | |

| RAGUSA CALCIO | 9 | ALDO CAMPO RAGUSA | | |

| | | | | |

| REAL SIRACUSA BELVEDERE | 5 | DE SIMONE SIRACUSA | | |

| | | | | |

| SANTA CROCE | 150 | COMUNALE J.KENNEDY SANTA CROCE CAMERINA | | |

| | | | | |

| SPORT CLUB PALAZZOLO | 190 | COMUNALE-SCROFANI SALUSTRO PALAZZOLO ACREIDE | | |

| | | | | |

| VIRTUS ISPICA 2020 | 193 | COMUNALE ROSOLINI | | |

| | | | | |

|————————————–|——|—————————————————————|———–|——-|