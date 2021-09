Ladri in azione ad Agrigento, portata via attrezzatura da giardino

Un “colpo” davvero particolare quello avvenuto in una villetta in via Mazzini, tra il Quadrivio Spinasanta e Fontanelle, ad Agrigento. Ignoti sono riusciti ad entrare nell’abitazione rompendo una finestra, ben sapendo che all’interno non ci fosse nessuno.

Una volta dentro hanno rubato alcuni prodotti e anche attrezzatura da giardino custodita in un casolare di pertinenza. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario dell’immobile che ha denunciato tutto ai poliziotti della Questura di Agrigento.