Licata, lavori in città: ecco come cambia la viabilità

La dott.ssa Giovanna Incorvaia, responsabile della P.O. del Dipartimento 4 Polizia Municipale del Comune di Licata, rende nota, la nuova disciplina veicolare in viale XXIV Maggio e in piazza Gondar per consentire alla ditta AICA di effettuare alcuni lavori alla rete idrica; Nel dettaglio, l’ordinanza dispone l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione in viale XXIV Maggio per il giorno 7 e 8 settembre e in Piazza Gondar per il giorno 9 settembre 2021.

Sono previsti interventi anche in via Salso; l’ordinanza dispone l’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Salso nel tratto compreso tra il corso Garibaldi e la via Salso, interno D e l’interno D, dalle ore 8,00 del 9 settembre alle ore alle ore 17,00 del 30 settembre 2021, fino a ultimazione dei lavori.

La ditta avrà l’obbligo di predisporre tutti gli opportuni accorgimenti (segnaletica, segnalazione e recinzione degli scavi, fanali luminosi per la segnalazione nelle ore notturne) per la tutela della pubblica incolumità.