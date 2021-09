Porto Empedocle, Sabrina Turano nominata assessore

Sabrina Turano, agente di polizia municipale agrigentina attiva nel mondo sindacale, è il nuovo assessore all’ambiente e alla polizia locale del comune di Porto Empedocle. Prende il posto del dimissionario assessore Alessandro Monaco. La cerimonia di giuramento, davanti al sindaco Ida Carmina, è avvenuta il 3 settembre.

“Ringrazio la Sindaca di Porto Empedocle Ida Carmina per la fiducia riposta come Assessore della città di Porto Empedocle affidandomi tipologie apicali che esaltano valori a me cari “Lavoro e Dignità “ – dichiara Turano – Mi pongo con umiltà e mi presto a questa esperienza per meglio affrontare le problematiche legate ai lavoratori e precariato Polizia Locale ed Ambientale. Soprattutto credo nella fermezza e nella resilienza di questa amministrazione che con lotta incessante vuole Andare Avanti! Grazie.”