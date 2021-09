Amianto, bonificate discariche abusive a Cammarata

L’amministrazione di Cammarata ha avviato in questi giorni un’operazione massiccia di bonifica dall’amianto in alcune piccole discariche abusive in alcune zone periferiche del territorio comunale che rappresentano un pericolo per la salute pubblica e comportano inquinamento ambientale, in particolare, in C.da Canneti Paradore (zona del Depuratore Comunale) e Vigna di Puccio.

“Purtroppo, dichiarano l’Assessore Ambiente Alberto Madonia e il Sindaco Francesco Cacciatore,dobbiamo constatare che il triste fenomeno incivile e barbaro delle discariche abusive non è scomparso del tutto, fenomeno aggravato dall’abbandono anche di rifiuti solidi contenenti amianto. Abbiamo pertanto ritenuto necessario procedere con urgenza alla bonifica da eternit di queste piccole discariche e auspichiamo si comprendano finalmente i gravi danni causati dal punto di vista igienico-ambientale nonche’ alle casse comunali a causa dei elevatissimi costi sostenuti per la rimozione e il relativo smaltimento . “

