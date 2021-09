Licata, austriaco ubriaco semina il panico con una spada: denunciato

Gli agenti del commissariato di Licata hanno denunciato un 53enne austriaco, P.A., per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I poliziotti sono intervenuti in piazza Elena dove era stata segnalata la presenza di una persona in evidente stato di ebbrezza, barcollante e con un pesante alito vinoso.

Il 53enne era anche armato di una spada del tipo katana con fodero. Gli operanti, dopo vari tentavi di convincimento, riuscivano a farsi consegnare gli oggetti dall’uomo e ad identificarlo. P.A. classe ‘68 di nazionalità austriaca, di fatto domiciliato presso la sua imbarcazione ormeggiata all’interno del porto turistico di Licata veniva, pertanto, deferito all’A.G. per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e gli oggetti in questione posti sotto sequestro.