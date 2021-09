“Più di 4 persone al tavolo e senza mascherine”, chiusa pizzeria

La Guardia di Finanza di Agrigento, nell’ambito di alcuni controlli finalizzati alla verifica delle norme anticovid imposte dalla zona gialla, hanno sanzionato una pizzeria tra il centro abitato e il quartiere di Villaseta ed eseguito anche la chiusura temporanea per cinque giorni.

Secondo quanto ricostruito all’interno dell’esercizio commerciale sarebbero state trovate più di quattro persone sedute per tavolo, circostanza vietata proprio con il recente ingresso della Sicilia in zona gialla. Altri avventori sarebbero stati “pizzicati” all’interno del locale e in piedi senza la mascherina.