Restauro Casa Sciascia, prosegue il gemellaggio tra Hamilton e Racalmuto

I componenti della “The Sicilian Society of Hamilton Inc.” comitato di patroni di Hamilton di origine racalmutese finanzia il restauro della facciata e delle cornici della casa dove abitava lo scrittore di fama internazionale Leonardo Sciascia.

L’associazione ′′ CasaSciascia “, con il suo presidente Pippo Di Falco, ha concluso un accordo con la commissione culturale siciliana Hamilton su questo progetto per onorare Leonardo Sciascia nel 100° anniversario della nascita e contemporaneamente per rafforzare ulteriormente i legami tra Racalmuto e Hamilton.

“Il nostro sogno è che la casa dove ha vissuto Sciascia da bambino e poi da adulto, fino a quando poi non si è trasferito in altre città, diventi un luogo che consenta a tutti, a turisti e viaggiatori in cui conoscere e comprendere meglio la vita, il pensiero e le opere di uno dei maggiori scrittori ed intellettuali del secolo scorso; comprendere così Sciascia, Racalmuto e la Sicilia. Affinché, con iniziative come questa, il legame tra i cittadini di Racalmuto e quelli di Hamilton, tra la Sicilia ed il Canada, continui a rafforzarsi”, ha dichiarato Charles Criminisi, componente del Comitato, arrivato a Racalmuto in questi giorni insieme al project manager Grimaldi.

Il prossimo 10 settembre, alle ore 9.30, i due amici di Hamilton, la città gemellata con Racalmuto, saranno accolti in Municipio dal sindaco Vincenzo Maniglia e dall’amministrazione comunale. Alle 11 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di “CasaSciascia”.