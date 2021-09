Villaseta si prepara per festeggiare la “Madonna della Catena”

Inizia oggi mercoledì 8 settembre la tradizionale festa della Madonna della Catena, patrona dell’antica frazione di Villaseta in Agrigento.

Una devozione che dura da più di 450 anni e che vede radunare nella borgata agrigentina tanti devoti proveniente dalla città e dai paesi limitrofi della provincia.

“Quest’anno – spiega Antonio Sciacca, diacono dell’Unità pastorale -, l’attuale emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo, rende impossibile lo svolgimento regolare dei festeggiamenti in onore della patrona di Villaseta.

Faremo però festa lo stesso, incentrando tutto sull’essenziale, piuttosto che a cose esteriori, esortando tutti alla preghiera e alle celebrazioni del triduo, chiedendo al Signore, per intercessione di Maria, di scatenarci dal peccato e da tutti i mali che ci affliggono”.

Vari saranno i momenti spirituali organizzati dall’Unità Pastorale Maria SS. Della Catena in Santa Croce di Villaseta.

Da MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE a VENERDÌ 10 SETTEMBRE:

Ore 09,30/12,00 – Apertura della Chiesa – Preghiera personale.

Ore 18,30 – Recita del S. Rosario.

Ore 19,00 – Celebrazione Eucaristica.

Ore 21,30: Momento di preghiera comunitaria mariano nei quartieri di Villaseta

SABATO 11 SETTEMBRE

Dalle ore 8,00 alle 12,00 in Piazza Madonna della Catena:

Raccolta del sangue a cura dell’ADAS di Agrigento.

Ore 21, 30: Adorazione eucaristica nel giardino della parrocchia

DOMENICA 12 SETTEMBRE

Ore 9,00 e 11,00: S. Messa in chiesa

Piazza Madonna della Catena

Ore 19,00 – Recita del S. Rosario.

Ore 19,30 – Solenne Concelebrazione Eucaristica

Le celebrazioni di domenica 12 settembre saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook dell’Unità Pastorale