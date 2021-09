Agrigento, il Rotary presenta il progetto “A scuola di Salute”

Il Rotary Club di Agrigento, unitamente all’ASP di Agrigento, presenta il progetto “A Scuola di Salute”,un’importante iniziativa posta in essere dai soci del Rotary Club di Agrigento sul tema della salute, per una corretta prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili: si parlerà di educazione ad una corretta alimentazione, di attività fisica, di educazione ambientale, ma anche di prevenzione degli incidenti domestici e stradali, di prevenzione delle dipendenze e di salute orale.

Il progetto verrà presentato Venerdì 10 settembre 2021 alle ore 11,00 presso “Casa Sanfilippo” – Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi .