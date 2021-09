Di Caro (M5S): “Si torna a scuola in classi pollaio. Cosa ha fatto il governo Musumeci nei due anni Covid per l’edilizia scolastica?”.

“Si torna a scuola in classi pollaio. In Italia, secondo Tuttoscuola sono quasi 14 mila le classi sovraffollate. E in Sicilia la situazione non è rosea. Ci piacerebbe capire cosa ha fatto il governo Musumeci per l’edilizia scolastica in questi due anni di pandemia”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro, che sul tema ha depositato un’interrogazione all’Ars.

“Vorremmo capire – dice Di Caro – qual è la situazione attuale e come intende muoversi il governo Musumeci in questo scorcio di legislatura. Quello che sappiamo è che all’Anagrafe regionale edilizia scolastica risultano diversi edifici scolastici chiusi per inagibilità totale o parziale e che tanti Comuni non hanno la capacità di produrre progetti utili. La Regione dovrebbe affiancare gli enti intermedi nella progettazione e garantire finanziamenti anche extra regionali per l’edilizia scolastica”.

