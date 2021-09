Occupano hotel abbandonato per trovare rifugio dopo fuga d’amore: assolti

Il Tribunale di Agrigento, accogliendo la richiesta degli avvocati Monica Malogioglio e Fabio Inglima Modica, ha disposto l’assoluzione nei confronti di una coppia di giovani agrigentini – 22 anni lui, 23 anni lei – per aver occupato una stanza dell’hotel “Amici” di Agrigento, in quel momento abbandonato. La vicenda risale al settembre 2018 quando, secondo quanto ricostruito, la coppia intraprese una fuga d’amore trovando rifugio in una delle camere dell’ormai dismesso hotel tra siringhe, polvere e mobili abbandonati.

Lei incinta, lui disoccupato passano la notte nella struttura attirando però l’attenzione del proprietario che chiama la polizia. Gli agenti entrarono nello stabile e trovarono i due giovani procedendo a contestazione per occupazione abusiva. Oggi si è conclusa la vicenda giudiziaria con l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, dei due giovani.